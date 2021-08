Zulte Waregem attire l’ailier suisse Dereck Kutesa, prêté avec option d’achat

Kutesa, 23 ans, a été formé au Servette de Genève et passé notamment par le FC Bâle, Lucerne et Saint-Gall qui l’avait vendu à Reims en 2019. Il a joué 48 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 4 assists pour le club français.

«J’ai immédiatement eu le sentiment que l’entraîneur, tout le club et les dirigeants croient en mes qualités», a déclaré Kutesa, cité dans le communiqué. «J’ai parlé de Zulte Waregem avec Wout Faes, Thomas Foket et Thibault De Smet et ils ont été très élogieux. Je suis donc très heureux d’être ici.»