Le PSG fixe le prix de Kylian Mbappe: il faudra mettre au moins 220 millions d’euros sur la table

Après Lionel Messi durant plusieurs semaines, c’est au tour de Kylian Mbappe d’affoler le marché des transferts. À une semaine du clap de fin de ce mercato, le champion du monde 2018 semble chaque jour plus proche d’un départ de la capitale. Mais les dirigeants du PSG ne l’entendent visiblement pas de cette oreille… Raison pour laquelle ils auraient, selon leurs propres dires, repoussé une première offre du Real Madrid pour l’attaquant français, d’un montant de 160 millions d’euros. Leonardo, directeur sportif du PSG, s’est d’ailleurs exprimé ce mercredi à ce sujet. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Cependant, on ne peut pas changer nos plans la dernière semaine du mercato… S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais ce sera à nos conditions. »