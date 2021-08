Le bien à la loupe: une villa 3 chambres à Duisburg

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et nous l’analysons pour donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un bien idéal pour ceux qui cherchent une habitation en ordre et tout confort !

Cette petite villa récente est idéalement située à Duisburg (Tervuren), aux portes de Bruxelles et près de toutes les facilités, mais dans un cadre vert et calme. Son intérieur renferme 3 chambres et a été particulièrement soigné au fil des ans. L’extérieur, quant à lui, propose un jardin agrémenté d’un potager et d’une serre. La villa est complétée par un garage et offre de bonnes performances énergétiques (PEB B). Un bien idéal pour ceux qui cherchent une habitation en ordre et tout confort !

