Voici le portrait-robot de l’acheteur d’une seconde résidence

La part des résidences secondaires en Belgique continue de croître par rapport à l’étranger (95 % en 2020 contre 80 % en 2017). 60 % de celles achetées en Belgique ont pour objectif exclusif de dégager des revenus (contre 56 % en 2019). Acheter à proximité semble apporter plus de sécurité ; autre impact supposé du covid, la croissance des achats au littoral (+25 % par rapport à 2019) et dans les Ardennes (+55 %).

Quand les Belges opèrent un investissement immobilier dans un but de générer des revenus, ils optent en priorité pour les grands centres urbains largement pourvus en candidats locataires, qu’ils soient étudiants, jeunes travailleurs, jeunes ménages ou seniors. Au point de représenter un poids parfois non négligeable : 7 biens sur 10 à Bruxelles, Anvers, Louvain et Louvain-la-Neuve. Les gens continuent d’investir dans les villes étudiantes.