Alexander De Croo justifie la fin des opérations d’évacuation: «Un risque d’attentat important près de l’aéroport de Kaboul»

Le gouvernement a décidé de mettre un terme aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul. Une décision expliquée ce matin en conférence de presse par le Premier ministre.

« La sécurité a toujours été notre priorité. Dès le début de l’opération Red Kite, on a bien vu que la situation était très chaotique et dangereuse. Mercredi, la situation s’est très fortement dégradée. Nous avons obtenu de source américaine et des alliées qu’il y avait un risque d’attentat à la bombe aux abords de l’aéroport. Hier soir, toutes nos équipes, et les Belges sur le tarmac de l’aéroport, ont été évacuées vers le Pakistan. » Elles se sont ensuite envolées pour la Belgique et sont arrivées à Melsbroek ce mercredi soir, ce qui marque la fin de l’opération de secours.