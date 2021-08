Inondations: la Wallonie veut éviter une pollution «potentiellement dangereuse» des cours d’eau

Cette pollution est d’autant plus problématique que certaines stations d’épuration publiques ont aussi été fortement touchées et ne joueront donc plus leur rôle d’assainissement.

Les analyses sont actuellement multipliées dans les cours d’eau de Wallonie afin de détecter et quantifier la pollution liée aux inondations de juillet, fait savoir jeudi l’Institut scientifique de service public (ISSeP) dans un communiqué. Dans cette optique, le nombre de points de prélèvement a été augmenté dans les zones touchées et les mesures sont étendues à toute une série de micro et macro-polluants, dont les hydrocarbures, les métaux lourds et les pesticides.

« Outre leurs impacts directs sur les infrastructures et les riverains, les fortes inondations qui ont touché la Wallonie à la mi-juillet ont aussi eu pour conséquence une pollution en hydrocarbures à cause des nombreuses citernes éventrées », explique l’ISSeP. « Divers produits chimiques potentiellement dangereux se sont également déversés, suite aux dégâts causés à des entreprises ou à un certain nombre de particuliers. »