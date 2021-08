Formation: «Employeurs et pouvoirs publics ont tout intérêt à collaborer», soutient Christie Morreale

Crise sanitaire, plan de relance, transition climatique ou encore numérisation : les enjeux liés à la formation sont d’une brûlante actualité. Le secteur privé s’impatiente. La ministre de l’Emploi et de la Formation souhaite une meilleure collaboration et une responsabilité partagée.

entretien

Vice-présidente du gouvernement wallon, Christie Morreale est ministre (PS) de l’Emploi et de la Formation. Egalement en charge de la Santé, entre autres, son agenda s’est évidemment fortement concentré sur la gestion de la crise sanitaire. Une crise qui, conjuguée avec les impératifs liés au plan de relance et à la transition climatique, a renforcé sa conviction qu’il faut, sur le plan de la formation, plus que jamais agir de concert avec le secteur privé.

La formation, c’est plus que jamais la clé de l’employabilité ?