Des académies internes aux entreprises pour contrer la pénurie

Face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, certains employeurs abandonnent leur position attentiste au profit de la création d’académie en interne. Leur but ? Former elles-mêmes les talents qu’elles ne parviennent pas à dénicher sur le marché de l’emploi.

Le même refrain tourne en boucle depuis plusieurs années : les profils techniques manquent à l’appel sur le marché de l’emploi. Face à la difficulté grandissante, et surtout persistante, de dénicher techniciens, électriciens et autres mécaniciens, certaines entreprises saisissent la balle au bond. Plutôt que d’attendre indéfiniment la main-d’œuvre qualifiée, elles ont décidé elles-mêmes de la former. Comment ? En créant en interne leur propre académie, à l’image par exemple de l’Engie Academy, créée il y a maintenant presqu’un an.