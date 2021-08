Glace, saucisson, boisson végétale… l’Afsca retire plusieurs produits de la vente

L’Afsca a fait rappeler plusieurs aliments ce jeudi. La cause de ces rappels est la présence d’oxyde d’éthylène dans ces différents produits.

L’Afsca a retiré les produits ‘stabilisateur pour glace’ (125g et 250g) de la marque Patisdecor. Ces stabilisateurs pour glaces ont été vendus entre le 16 mars et le 1er juillet 2021. L’agence alimentaire met à disposition plus d’informations sur ces produits dans un communiqué.

En plus de ces stabilisateurs, l’Afsca retire de la vente les boissons végétales Bjorg Coco 1L & Bjorg Amande Sans Sucre 1L. Ces produits ont été vendus via les supermarchés Cora.