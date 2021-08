Réussir l’intégration des jeunes au sein de la génération dorée, le dernier défi de Roberto Martinez

Un peu moins de deux mois après la sortie de route en quarts de finale de l’Euro 2020 face à l’Italie, les Diables rouges vont se retrouver afin de disputer trois rencontres dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ce sera en Estonie le 2 septembre, contre la République tchèque à Bruxelles le 5 et enfin à Kazan contre la Biélorussie le 8.

Ce jeudi midi, Roberto Martinez a donc dévoilé sa sélection. Une sélection très attendue sachant qu’à l’Euro, l’un des principaux reproches formulés à l’encontre du sélectionneur national était son obstination à se focaliser sur sa vieille garde, à l’image d’un Nacer Chadli. Jérémy Doku, brillant face à la squadra Azzurra, étant finalement le seul jeune à avoir reçu réellement sa chance.

Le but ne consiste évidemment pas à renier le passé et une génération dorée qui a fait rêver des millions de supporters ces dernières années. Personne n’oubliera la victoire face au Brésil à la Coupe du Monde en Russie en 2018 ou, dans ce même tournoi, ce but de… Nacer Chadli dans les arrêts de jeu face au Japon.

Mais, il serait assez irresponsable de se voiler la face. La génération dorée n’a pas encore dit son dernier mot mais arrive malgré tout petit à petit à bout de souffle et le dernier Euro n’a fait qu’accentuer cette sensation.