Afghanistan: De Croo voudrait une «discussion franche» sur la décision des Etats-Unis

L’opération en Afghanistan et le soutien qu’y ont apporté les pays de l’Otan ont été décidés à la suite des attentats du 11 septembre 2001 en application de l’article 5 du traité de l’organisation qui consacre la défense collective, c’est-à-dire le principe selon lequel si un des pays de l’Otan est attaqué, les autres lui viennent en aide.

«De notre point de vue, c’est “in together but also out together” (ensemble dedans mais aussi ensemble dehors). Et là, clairement, la décision de quitter l’Afghanistan de la part des Etats-Unis a surpris beaucoup de partenaires. Il y a une discussion franche à avoir», a expliqué M. De Croo en faisant référence aux décision du président américain, le Démocrate Joe Biden.