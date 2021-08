La figue, le fruit charnu et juteux de la fin de l’été

Arbre de la connaissance au fruit défendu, dont les feuilles permirent à Adam et Eve de couvrir leur nudité, le figuier est un véritable symbole dans tout le bassin méditerranéen. Et pour cause, la figue y est cultivée depuis l’Antiquité. C’est quand l’été touche à sa fin et que s’approche l’équinoxe de septembre qu’elle arrive à maturité.

« La saison débute généralement à la mi-août, cette année nous avons un peu de retard en raison des conditions climatiques. Les premières figues commencent tout juste à être mûres, mais l’avantage c’est qu’elles resteront sur les étals un peu plus tard. Jusqu’à la mi-novembre au lieu de fin octobre », confie Cyril Kointz, responsable technique et projets à la Copsolfruit. Dans cette coopérative française, située dans le département du Var, on cultive la violette de Solliès, du nom du bassin dans lequel la culture de la figue s’est transmise à travers des générations d’arboriculteurs.