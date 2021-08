Course des raisins: Remco Evenepoel espère décrocher sa sélection pour les Mondiaux

Après sa victoire dimanche au Tour du Danemark, Remco Evenepoel est revenu en Belgique pour disputer la 61e Course des raisins jeudi à Overijse, une course considérée comme une répétition générale avant les Mondiaux qui se dérouleront fin septembre en Flandre.

«C’est toujours sympa de rouler chez soi», déclare le coureur de Deceuninck-QuickStep Remco Evenepoel, revenu en Belgique pour disputer ce jeudi la Course des raisins à Overijse. «Je suis revenu avec de bonnes sensations du Tour du Danemark, j’y ai pris confiance, c’est important. Je vais continuer à travailler, ma saison n’est pas terminée», ajoute le coureur de 21 ans, qui n’est pas encore officiellement sélectionné pour les Mondiaux.

«Mes coéquipiers Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen sont déjà assurés de leur sélection», avance Evenepoel. «Ils sont ici pour reconnaître le parcours en situation de course. Il reste un mois avant les championnats du monde. Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là. J’ai en tout cas l’occasion de me montrer et d’aller chercher ma sélection».