Des prix stables

Les prix des kots restent stables malgré la crise sanitaire. C’est ce que nous affirment tous nos interlocuteurs. Ils varient entre 280 et 345 euros, hors électricité, à l’UCLouvain, où des réductions peuvent être obtenues par les étudiants de condition modeste. Et entre 250 et 370 euros, charges comprises pour l’ULB.

Dans le privé, c’est évidemment plus onéreux. Les universités savent qu’elles disposent cependant d’une arme efficace pour peser sur les prix du marché en empêcher que le prix des locations ne parte à la hausse, à savoir la construction de nouveaux kots.

Du côté de l’UCLouvain, un plan adopté au début des années 2010 est ainsi toujours en vigueur. 400 kots ont été construits ces dernières années, tandis que 137 nouveaux kots seront construits en 2023 près de l’EPHEC. On insiste surtout sur le gros effort d’entretien des kots, pour un montant de plus de 3 millions d’euros par an.