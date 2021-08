Jeux Paralympiques: Michèle George décroche l’or au concours individuel de para-dressage, déjà trois médailles pour la Belgique

Nouvelle médaille d’or pour la Belgique ! La Côtière a une nouvelle fois dominé le concours individuel de para-dressage, qu’elle avait déjà remporté aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 dans la catégorie IV.

En 2016 à Londres, Michèle George et Rainman avaient dû se contenter de l’argent, battues par la Britannique Sophie Wells et Valerius.

Cette fois, Michèle George, dans la compétition de grade V et sur Best of 8, a donc pris sa revanche sur Wells avec un total de 76,524 % et plus de deux pourcent d’avance sur sa rivale.

L’autre Belge, Kevin van Ham, a également signé une belle septième place (69,357 %) et assure sa présence au prochain freestyle.