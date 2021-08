Lanzarote, Marrakech et Hurghada pour compléter l'offre hivernale de Brussels Airlines

Brussels Airlines va ajouter à son offre hivernale les destinations ensoleillées de Marrakech, dès le 30 septembre, et de Lanzarote et Hurghada, dès le 31 octobre, a fait savoir jeudi la compagnie aérienne. Celle-ci constate une augmentation de la demande pour les destinations "soleil d'hiver", tant de la part des passagers individuels que des agences de voyage.

Des vols supplémentaires vers Tenerife et Gran Canaria seront assurés pendant les vacances scolaires.

A partir du 30 septembre, Marrakech fera pour la première fois partie de l'offre de Brussels Airlines avec des vols le jeudi et le dimanche. Hurghada fait à nouveau partie du réseau de la compagnie belge. À partir du 31 octobre, la station balnéaire de la mer Rouge sera desservie trois fois par semaine (mercredi, samedi et dimanche). Avec l'ajout de Lanzarote à partir du 31 octobre, Brussels Airlines renforce sa présence sur les îles Canaries, où elle desservira également Tenerife et Gran Canaria cet hiver.

L'entreprise confirmera l'offre complète et son réseau pour l'hiver dans le courant du mois de septembre.