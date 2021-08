Pour les Diables, le début d’une nouvelle ère

La Belgique jouera ses trois prochains matches de qualification pour la Coupe du monde au Qatar sans Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thomas Vermaelen et Jérémy Doku. Une opportunité plus qu’une contrainte pour Roberto Martinez bien décidé à poursuivre sa mission d’intégration avec les jeunes, présents en masse dans cette sélection élargie de 31 joueurs.

Cinquante-six jours après avoir été éjectés de l’Euro par l’Italie, les Diables rouges sont en passe de faire leur rentrée lundi à Tubize. Jeudi, Roberto Martinez a renfilé le costume et ressorti ses petits papiers pour annoncer la liste des joueurs qui participeront aux trois prochains matches de qualification pour le Mondial 2022 (Estonie, Tchéquie, Biélorussie). Entre les bobos qui forcent les absences et la nécessité de poursuivre l’intégration de certains joueurs, le sélectionneur national a établi une liste élargie de 31 noms afin de supporter au mieux le poids de ces trois rendez-vous en sept jours. Et pour déjà, préparer la Nations League qui aura lieu en novembre.

1 Six joueurs de 22 ans et moins : le vrai départ de la nouvelle génération ?