Cécile Coulon: «La fiction n’est jamais qu’un miroir»

«Je suis persuadée que la réussite d’une histoire tient beaucoup au moment où on la vit, où on l’entend, où on l’écoute.» - Céline Nieszawer.

entretien

Aimée vit avec son père Amand, sa mère Josèphe et son cousin Claude dans un coin perdu du Jura, fin XIXe siècle. La mère de Candre Marchère est morte dans l’église du village. Candre est le grand propriétaire du coin. Il est veuf. Sa femme Aleth est décédée il y a deux ans. Il a une inclination pour Aimée. Et comment cette jeune femme pourrait-elle repousser ce doux jeune homme, riche et puissant ? Comment pourrait-elle s’opposer au vœu de sa famille ? Comment pourrait-elle ne pas céder à la sympathie qui la lie à lui. Le mariage est conclu, prononcé. Aimée s’en va vivre au domaine Marchère, dans la forêt d’Or. Et, très vite, l’inquiétude s’empare d’elle.