Antoine Wauters: le poète immergé dans un lac

Un homme nage avec souplesse dans un lac, disparaît sous la surface, cherche dans l’élément liquide ce qui le relie à son passé, à son pays, à la poésie. Mahmoud Elmachi est un homme âgé que préoccupe un grain de beauté en train de grossir et dont il sait qu’il le condamne. Mais peut-être est-il de toute manière condamné, puisque Sarah n’est plus là et Leïla, sa première femme, encore moins, puisque le régime qui l’avait obligé à écrire pour sa gloire s’est durci de père en fils, que le barrage a effacé le paysage et que le pouvoir efface le peuple. Il n’y a pas que l’eau pour tout submerger.