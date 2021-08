A la redécouverte des instruments d’antan

Qu’ils appartiennent au patrimoine musical de notre pays où qu’ils viennent de contrées lointaines, les instruments anciens séduisent de plus en plus de musiciens.

Depuis quelques années, le vintage est à la mode : que cela soit au niveau du style vestimentaire, des chansons ou même des instruments de musique. Dans ce dernier domaine, il existe diverses façons de faire revivre un élément du passé comme utiliser un instrument appartenant au patrimoine musical ou faire découvrir un instrument traditionnel à un public actuel.

Dans le premier cas de figure, on trouve notamment l’une des nombreuses attributions de la Fondation Roi Baudoin : la constitution d’une collection conséquente d’instruments acquis par le Fonds du Patrimoine. Ces pièces forment le patrimoine musical de notre pays, et sont parfois prêtées à des jeunes artistes. Ceux-ci peuvent alors les utiliser à des fins personnelles, mais aussi professionnelles. L’occasion de partager avec le public un instrument qui n’a parfois plus été utilisé depuis des dizaines d’années.