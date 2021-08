Expo: Fernand Schirren, homme aux mille visages

Les trois années que j’ai passées chez Mudra ont été très riches, très bouleversantes. Fernand Schirren, mon professeur de musique, a par exemple profondément marqué mon rapport au rythme. » Lorsque la danseuse et chorégraphe française Maguy Marin évoquait il y a quelques années avec nous ses souvenirs de la Belgique et de Bruxelles, un personnage jaillissait immédiatement : Fernand Schirren, professeur qui a influencé toute une génération de danseurs et de chorégraphes passés chez Béjart. Un artiste doué, mais aussi un pédagogue de talent. Car Maguy Marin n’est pas la seule : Anne-Teresa de Keersmaeker le cite très souvent et en avait fait une des personnalités de références de sa propre école de danse contemporaine P.A.R.T.S (« Performing Arts Research and Training Studios »).