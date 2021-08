Les directeurs d’école ont déjà fait leur rentrée: «Nous sommes pressés comme des citrons»

La rentrée a déjà commencé pour les directeurs et directrices de l’enseignement obligatoire. A Chapelle-lez-Herlaimont, Pierre-Michel Damay est déjà au four et au moulin depuis le 16 août. Entre les circulaires et les engagements de nouveaux instits, il a du pain sur la planche.

Reportage

Le nez plongé dans ses dossiers, Pierre-Michel Damay recompte pour la énième fois le nombre total du capital périodes auquel son établissement à droit. Il ne faudrait pas se tromper. Il en va de l’encadrement des enfants et du maintien des postes en place. « Deux vérifications valent mieux qu’une. Si les comptes sont mauvais, l’école doit engager sur fonds propre. On préfère éviter. » Au four et au moulin depuis le 16 août, la machine est déjà bel et bien en marche dans l’école du village de Chapelle-lez-Herlaimont.