Jean-Claude Grumberg: les souvenirs, et les regrets aussi…

C’était il y a deux ans. Jean-Claude Grumberg venait de publier La plus précieuse des marchandises, fable (et bijou absolu) librement inspirée par la déportation et l’extermination des Juifs, au cœur de la Seconde Guerre Mondiale. Nous étions au début du mois de mai 2019. L’homme, autoproclamé « Poulidor des lettres », accompagnait ici et là son livre, qui était en passe de devenir un succès international.

C’est durant cette consécration que cela se passa. Comme s’il était dit que toute parcelle de bonheur arrachée au destin devrait, chez cet homme-là, se payer au prix le plus fort. Le 4 mai 2019, donc, Jacqueline tourna le coin, disparut parmi les ombres et ramena son mari, l’homme de sa vie et de soixante ans d’amour, à la réalité, qui n’est pas toujours gaie.