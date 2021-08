L’international français, Benjamin Mendy, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle à l'encontre de trois plaignantes âgées de plus de 16 ans entre octobre et août 2021.

Son club, Manchester City, a décidé de suspendre le joueur. Cette décision a été confirmée par voie de communiqué.