L’agenda d’été des Livres du Soir

Deux festivals littéraires ces samedi 28 et dimanche 29 : L’Intime festival à Namur et Les Inattendues à Tournai. Infos : intime-festival.be et lesinattendues.be. Avec des tas d’auteurs, de lectures, de rencontres et de musiques.

Carl Norac, poète national, fait ses Escales poétiques, du jeudi 2 au jeudi 16 septembre, sur une péniche, entre Namur, Bruxelles et Gand, avec les poètes Astrid Haerens, Amina Belorf, Yves Namur, Laurence Vielle, Jan Ducheyne, Aurélien Dony, Lisette Lombé, Paul Bogaert et Jessy James Lafleur.

Infos : www.maisondelapoesie.be

Paul Kawczak présente Ténèbres (J’ai Lu) chez Tulitu, à Bruxelles, le mardi 31 dès 18 heures.

Sophie Marchal présente Lorsque le rideau s’ouvre (Unicité) le samedi 28 dès 11 heures chez Bleus d'encre à Uccle.