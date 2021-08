Bourse de Bruxelles - Les marchés européens sont restés sur la défensive

KBC (71,88) et Ageas (42,87) étaient négatives de 0,88 et 0,51 pc tandis qu'AB InBev (51,67) remontait de 0,19 pc. Telenet (32,14) restait positive de 0,75 pc, Orange Belgium (19,98) et bpost (8,22) reculant par ailleurs de 0,10 et 1,32 pc. Solvay (112,25) et UCB (97,74) valaient 0,71 et 0,20 pc de moins que la veille, arGEN-X (292,40) cédant 0,27 pc tandis que Galapagos (48,60) remontait de 1,39 pc. Elia (106,00) et Umicore (56,44) étaient en baisse de 0,84 et 0,21 pc, Sofina (373,40) et Melexis (99,20) ayant viré de 0,27 et 0,15 pc à la hausse.