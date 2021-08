Carte blanche: un rendez-vous décisif pour l’équité dans l’enseignement supérieur

Bien entendu, une fois arrivé dans le supérieur, il faut veiller à assurer un parcours de formation qui soit le plus favorable à cette égalité des chances. Le décret « Paysage », en vigueur depuis 2014, visait cet objectif en instaurant une plus grande flexibilité des parcours d’études : la progression par année d’études (on accède à la deuxième année d’un cursus quand on a réussi la première année, etc.) s’est vue remplacée par une accumulation de « crédits » correspondant à des cours réussis. L’étudiant peut ainsi avancer dans le cursus pour peu qu’il réussisse trois quarts de la matière de la première année. Les étudiants moins bien formés au départ ou plus précarisés auraient ainsi plus de souplesse pour rejoindre, en termes de compétences, leurs condisciples plus favorisés. Cependant, sept ans après la mise en place du décret « Paysage », cette hypothèse n’est pas vérifiée sur le terrain.

En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur revêt un enjeu social plus crucial qu’ailleurs. Notre enseignement secondaire étant l’un des plus socialement inégalitaires des pays développés, le libre accès à l’enseignement supérieur constitue pour la jeune génération l’espoir d’une égalité de chances et d’opportunités.

Tout d’abord, une chute spectaculaire de la proportion d’étudiants réussissant l’ensemble de la matière de première année (60 crédits) à la première inscription. En cause, le mauvais signal donné à ceux qui croient – à tort – avoir réussi leur année dès lors que trois quarts de la matière est acquise (soit 45 crédits sur les 60).

En conséquence, un allongement généralisé de la durée des études. Ceci concerne des étudiants de tous les profils mais la situation des étudiants précarisés est à cet égard préoccupante : à l’Université, 14 % des étudiants boursiers réalisent aujourd’hui leur bachelier en trois ans, contre 18 % avant l’application du Décret.

Un sac à dos très lourd à porter

Ensuite, une augmentation de la proportion d’étudiants restant encore inscrits, en vue de l’obtention du diplôme de bachelier, dans une 4e, une 5e, voire 6e année d’études ou plus. Ceux-ci traînent un sac à dos constitué des matières non acquises les années antérieures et qu’ils devront nécessairement réussir un jour pour être diplômés. Le poids de ce sac à dos est tel que la proportion totale d’étudiants – y compris parmi les boursiers – diplômés en 5 ans est inférieure sous le régime « Paysage » à celle observée sous le précédent régime « Bologne ».

Enfin, des abandons plus tardifs (surtout à l’Université) sans obtention de diplôme. Certains étudiants – au parcours particulièrement laborieux et qui auraient dû se réorienter plus tôt – sont en effet rattrapés par les conditions de maintien de l’éligibilité au financement public qui font l’objet dans le décret « Paysage » d’une formulation particulièrement complexe les privant de balise claire en ce domaine.

Les étudiants précarisés encore plus vulnérables

Le bilan est clair : une durée des études qui s’allonge et une proportion plus faible d’étudiants diplômés de bachelier après 3, 4 ou même 5 ans. Et la situation des étudiants défavorisés interpelle particulièrement. Dans un système très ouvert où le report de la matière d’une année à l’autre devient la norme plutôt que l’exception, les étudiants précarisés sont aussi les plus vulnérables car ils ne peuvent pas se permettre de trop prolonger leurs études.

Une correction de trajectoire en vue

En répondant aux observations des acteurs du terrain et notamment l’ARES, coupole regroupant tous les acteurs de l’Enseignement supérieur, une proposition de révision du décret « Paysage » actuellement sur la table du Gouvernement vise à corriger ces effets pervers sans remettre en question le principe d’accumulation de crédits tout en focalisant des moyens sur la réussite et l’encadrement des étudiants en début de cursus.

Ainsi une balise de départ est précisée : la réussite de la première année d’un programme de bachelier impliquerait l’acquisition des 60 crédits de cette année. L’étudiant disposerait, pour atteindre cet objectif, de deux années d’études – trois années en cas de réorientation. Ces dispositions sont analogues à celles qui prévalaient sous le régime précédent de « Bologne ». La balise des conditions d’éligibilité au financement des études par les pouvoirs publics serait elle aussi rendue plus lisible : l’étudiant disposerait de cinq années d’études – six années en cas de réorientation – pour acquérir les 180 crédits d’un programme (de 3 ans) de bachelier.

Une lutte nécessaire contre l’allongement des études

Les critiques émises jusqu’ici – principalement par la Fédération des Étudiants Francophones (FEF) – portent sur ces balises. Selon ces critiques, les balises proposées constitueraient un recul en matière de promotion de l’égalité des chances. Or, les observations présentées ci-dessus indiquent exactement l’inverse : c’est la flexibilité excessive offerte par certaines dispositions du décret « Paysage » qui génère un allongement des études et une vulnérabilité plus importante des étudiants défavorisés.

Par ailleurs, lutter contre l’allongement des études permet d’augmenter les moyens budgétaires octroyés par étudiant dans un contexte global d’enveloppe budgétaire fermée. Cette augmentation se traduit mécaniquement par des conditions d’encadrement améliorées bénéficiant à tous les étudiants et particulièrement aux plus fragiles d’entre eux.

La révision attendue du décret « Paysage » va donc dans le sens d’un accès plus équitable à un diplôme de l’enseignement supérieur et permet à l’enseignement supérieur de mieux accomplir sa mission sociale tout en préservant la qualité de ses formations.