Panique totale à l’aéroport de Kaboul après une double explosion: plusieurs morts et des dizaines de blessés

La « panique totale » a saisi jeudi les Afghans rassemblés près de l’aéroport de Kaboul, frappé par deux explosions meurtrières, ont raconté des témoins, quelques heures après que des pays occidentaux eurent mis en garde contre le fort risque d’attentat. Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d’autres ont été blessées, notamment parmi les milliers d’Afghans qui s’y massent depuis des jours dans l’espoir d’être évacués du pays tombé aux mains des talibans. Selon un porte-parole des talibans, qui s’est exprimé auprès de l’AFP, il y aurait entre 13 et 20 morts et 52 blessés. Le Pentagone a confirmé le décès de plusieurs militaires américains, tandis que d’autres ont été blessés. Selon le Wall Street Journal et la chaîne Fox, qui citent des responsables américains non identifiés, quatre soldats du corps des Marines auraient été tués.