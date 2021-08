Pollution, déchets, dégâts: les inondations ont aussi laissé des traces dans l’environnement

La Wallonie traînera pour un moment encore le délicat héritage des inondations qui l’ont frappée à la mi-juillet. Plus d’un mois après les événements, l’ampleur même de cet héritage est encore incertaine, notamment en ce qui concerne l’impact environnemental. On sait que les flots ont emporté des cuves à mazout, des stocks de produits chimiques, répandu des déchets, remis en suspension des pollutions historiques dans des boues et les sols, inondé des stations d’épuration, affecté des pompes, explosé des égouts, détruit des berges de cours d’eau, éparpillé des espèces végétales invasives… Mais on n’en a pas encore une idée très claire.