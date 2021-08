Frédéric Ploussard, Emmanuelle Lambert, Catherine Cusset... Les Livres du Soir en bref

Mobylette ***

Frédéric Ploussard

Dominique rêvait d’une mobylette pour le Noël de ses quinze ans. Il promènera ensuite partout avec lui le pouf qui en tenait lieu. On comprend qu’il n’aime pas les cadeaux. Ni l’injustice. Educateur dans un centre pour enfants en difficulté, il s’attache à eux et à leurs fantaisies malgré leur violence. Rien n’est simple, tout va très vite, on l’observe se débattre avec la vie dans un tourbillon qui oscille entre la drôlerie et le pathétique. (P.MY)

Héloïse d’Ormesson, 416 p., 21 €, ebook 13,99 €

Le garçon de mon père **

Emmanuelle Lambert