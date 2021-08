A partir du 1er septembre, « CQFD » et « Soir Première » font place à un nouveau rendez-vous en radio et en télévision animé par Julie Morelle.

Il y a bien une vie après le journal télévisé. Un mois après avoir annoncé qu’elle quittait la présentation des journaux du week-end, qu’elle a assuré pendant dix ans, revoilà Julie Morelle. La journaliste sera, à partir du 1er septembre en radio, et du 6 septembre à la télévision, à la barre d’une nouvelle émission d’information. Soit : « Déclic », une quotidienne en radio et en télévision, sur La Première de 17 à 19 heures, et dans la foulée, sur La Trois, de 19 h à 19h50.