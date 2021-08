Ligue des champions: le coach de Chelsea Thomas Tuchel nommé Entraîneur de l’année

Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, a été nommé Entraîneur de l’année de la dernière saison de la Ligue des Champions lors du tirage au sort de la phase de poules de la C1 jeudi à Istanbul.

Tuchel, remercié quelques jours plus tôt par le PSG, était arrivé à Chelsea en janvier dernier pour succéder à Frank Lampard. Quatre mois plus tard, le technicien allemand a permis à Chelsea de soulever la deuxième Ligue des Champions de son histoire. L’entraîneur de l’Italie Roberto Mancini et l’entraîneur de Manchester Ciy Pep Guardiola étaient les deux autres nommés.

L’entraîneur du FC Barcelone féminin Lluis Cortes a lui été récompensé chez les dames.