Remco Evenepoel en démonstration à domicile

« J’espère forcément disputer les championnats du monde mais ce n’est pas moi qui décide. Les courses qui arrivent représentent autant d’occasions de montrer que l’on mérite l’une des places pour ces Mondiaux. Mais je ne courrai pas autrement pour autant, ni en pensant à assurer une sélection. »

Ces propos, Remco Evenepoel les tenait ce jeudi avant le départ à Overijse. De l’honnêteté, de la clairvoyance et un soupçon de prédiction sans aucun doute. Cette 61e édition de la Course des Raisins à l’intérêt rehaussé par ses routes identiques à celles du Mondial a été dominée de la tête et des épaules par le gamin de Schepdaal. Une victoire acquise au bout d’une démonstration en solitaire, une prestation impressionnante et aboutie qu’il savourait.