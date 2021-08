Stefan Knezevic: «On sent que les adversaires ne sont pas à l’aise face à nous»

Touché à la cheville le week-end dernier dans un faux mouvement, Stefan Knezevic a été ménagé en début de semaine. Toutefois, sauf contretemps, le Suisse sera bel et bien de la partie ce samedi contre le Beerschot. « Il y a eu une torsion et j’ai eu très mal pendant le match, mais ça va aller », rassurait-il ce mercredi. Alors que Stelios Andreou est blessé et Dorian Dessoleil sur le départ, l’ancien joueur de Lucerne est revenu avec nous sur le début de saison des Carolos, mais aussi sur les perspectives à court et moyen termes.

Après ces cinq premiers matches en Belgique, quelle est votre impression générale ?