Remco Evenepoel en larmes à l’arrivée de la Course aux Raisins: « Je suis en train de me retrouver complètement » (photos)

Remco Evenepoel a réalisé une performance étonnante dans la Course des raisins jeudi. Il est passé à l’attaque à 61 kilomètres de l’arrivée et a réussi à contenir le peloton à lui tout seul. Le jeune coureur de Deceunick - Quick-Step était ému à l’issue de la course.

«Le plan de l’équipe était d’ouvrir immédiatement au deuxième passage sur la Bekestraat et d’attaquer. C’est ce que j’ai fait. J’ai continué», a déclaré le coureur de Deceunick - Quick-Step. «Même lorsque mon avance est soudainement passée de la minute à trente secondes. Je savais qu’ils étaient tous à la limite derrière moi aussi, ils n’en avaient pas encore fini avec moi.»

« Tout le monde a eu peur »

Puis, la course a été subitement neutralisée à cause d’une voiture en feu le long du parcours. «Cela a fait peur à tout le monde. Au début, je ne savais pas ce qui se passait. Puis, nous avons dû patienter et j’ai eu froid. Cette situation n’était bonne pour personne, mais j’ai récupéré. Je pense que je suis tranquillement en train de me retrouver complètement.»