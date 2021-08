Intempéries - Une facture de 9 millions d'euros pour Galler

Victime des inondations survenues à la mi-juillet, la chocolaterie Galler à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège) estime les pertes et investissements nécessaires en vue d'assurer la continuité de ses activités à 9 millions d'euros, a indiqué jeudi Valérie Stefenatto, directrice "Markethic" de l'entreprise.

Galler a annoncé dans un communiqué avoir conclu des contrats de location avec plusieurs infrastructures en Belgique pour assurer sa production avec ses propres matières premières et artisans. Les noms de ces partenaires n'ont pas été dévoilés, mais deux sont francophones et deux néerlandophones. La production des gaufres fourrées et de Liège est aussi assurée pour le reste de l'année, au départ d'une boulangerie-pâtisserie de la région d'Andenne.

L'atelier a été inondé jusqu'à deux mètres à certains endroits. Des machines d'emballage ont été envoyées en Italie pour réparation, d'autres doivent être remplacées. "Nous avons fait en sorte de minimiser au maximum les ruptures de stock, par exemple en annulant les promotions. Mais on peut néanmoins s'attendre à ce que cela arrive en septembre/octobre, le temps d'assurer la mise en service du matériel dans les infrastructures louées", précise Valérie Stefenatto.