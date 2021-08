David Goffin face à un «double Big Mac» à New York

Le nom de David Goffin (30e mondial) est apparu lors du tirage au sort de l’US Open 2021, ce jeudi, et c’est déjà une bonne nouvelle quand on sait que le Liégeois reste sur un forfait cette semaine à Winston-Salem (genou). S’il est apte d’ici lundi, le nº1 belge affrontera l’Américain, bien nommé, Mackenzie McDonald, 60e mondial. Pas un mauvais tirage, même si on sait que le Liégeois ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. La suite, par contre, s’annonce plus que corsée avec un deuxième tour potentiel contre Kei Nishikori et un troisième face… à Novak Djokovic, énorme favori pour réussir l’exploit d’enlever un 4e Grand Chelem d’affilée cette année ! On rappelle que le nº1 mondial se retrouvera un peu orphelin dans cet US Open avec les forfaits de Nadal, Federer et Thiem, le tenant du titre. Et puis, surtout, le Serbe a une incroyable revanche à prendre après son exclusion de l’an dernier en huitième de finale suite à une balle renvoyée trop nerveusement.