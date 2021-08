Cristiano Ronaldo au cœur d’un fameux poker menteur

Le mercato estival 2021 n’est pas encore terminé qu’il restera déjà très certainement gravé à jamais dans les mémoires collectives. Pas uniquement en raison du départ de Lionel Messi vers le PSG, mais aussi pour les tractations de plus en plus palpitantes autour de l’avenir de Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Après trois saisons passées dans le Piémont, le Portugais souhaite quitter la Juventus. Et, au gré des heures et des négociations haletantes, ses désirs pourraient bien devenir réalité sous peu.

Libre de tout contrat dans dix mois, l’attaquant a mandaté son fidèle agent Jorge Mendes – avec qui il entretient aussi une franche et saine amitié dans la vie privée – de lui trouver un nouveau port d’attache. Sous la forme, sans doute, d’un ultime défi au plus haut niveau continental. A 36 ans, CR7 sait que ses plus belles années sont derrière lui mais veut tout de même prouver, à lui et au monde du football, qu’il n’est pas encore cuit. L’orgueil d’une légende, indéniablement.