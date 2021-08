Joe Biden après la double attaque à Kaboul: «Nous ne pardonnerons pas»

Les attentats à l’aéroport de Kaboul ont confirmé les pires craintes des services de renseignement, qui ne cessent d’alerter sur l’activité croissante de groupes terroristes et le caractère éclaté de la galaxie du mouvement taliban. Pour Washington, l’heure est venue de quitter définitivement Kaboul. Problème : il reste encore plus de 1.000 ressortissants américains coincés dans le pays.

Le scénario du pire avait été soulevé à haute et intelligible voix par Joe Biden lui-même. Le président américain ne « pouvait promettre » que tout allait bien se passer durant les opérations d’évacuation à l’aéroport de Kaboul. « Le plus longtemps nous resterons », avertissait-il le 24 août, à propos du risque grandissant d’une attaque émanant d’un groupe terroriste nommé ISKP, un affilié du groupe « Etat islamique » en Afghanistan, qui par ailleurs est un ennemi juré des talibans, « eh bien chaque jour qui passe où nous sommes encore sur le terrain est un autre jour, nous le savons, pour ISKP qui projette de viser l’aéroport et attaquer les forces américaines, alliées, les civils innocents ».