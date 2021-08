L’UE reconnaîtra-t-elle le pouvoir taliban?

L’UE n’a pas encore pris position sur sa relation avec les talibans. Les enjeux sont importants et ce type de reconnaissance ne fait pas toujours consensus entre Etats membres.

Concertation entre Ursula von der Leyen et Charles Michel après un sommet virtuel du G7 consacré à l’Afghanistan, le 24 août. - AFP

Alors que les derniers avions européens se sont envolés de Kaboul, en cette fin de semaine et que le chef de la délégation européenne en Afghanistan a lui aussi quitté le pays, les Européens ne savent toujours pas quelles relations diplomatiques tisser avec le pouvoir taliban.

Sophie Wilmès, vice-première et ministre des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une audition en commission de la Chambre jeudi, que la Belgique ne voulait « pas d’un régime taliban imposé par les armes et dont le projet politique est d’instaurer un émirat islamique en Afghanistan. » Elle a ajouté que « cette vision est aussi largement partagée au sein de la communauté internationale ». A ses côtés, le premier ministre, Alexander De Croo, rappelait pour sa part que la Belgique n’avait plus d’ambassade à Kaboul depuis 2014.