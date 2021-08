Lewis Hamilton avant le Grand Prix de Belgique: «J’ai à nouveau faim de remonter en piste»

Alors qu’on l’avait vu avec une petite mine sur le podium du GP de Hongrie, Lewis Hamilton est réapparu en pleine forme, jeudi à Francorchamps. Pour attaquer la deuxième moitié de saison en leader du championnat, et reprendre son duel avec Max Verstappen (pointé à 8 points). « Je n’ai rien fait de bien malin pendant cette trêve, mais j’avais vraiment besoin d’une pause, et elle m’a été profitable. D’ailleurs, j’ai maintenant faim de remonter en piste et de reprendre le travail avec l’équipe. La première moitié de saison a été l’une des plus dures, et je pense que ça va continuer comme ça face à Red Bull, mais je me sens plus en forme pour affronter la suite », a dit le Britannique en conférence de presse, avant d’ensuite nous consacrer 20 bonnes minutes d’interview par écran interposé, comme le veut la « nouvelle norme »…