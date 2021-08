Le laxisme de Kompany a coûté cher à Anderlecht

Au bout de nonante minutes, on se demande si Vincent Kompany n’a pas passé plus de temps à vociférer contre les décisions arbitrales que coacher ses ouailles égarées. Alors que son équipe ne parvenait pas à trouver la solution pour être dangereuse et corriger ses deux entames de mi-temps catastrophiques, l’entraîneur du RSCA a attendu la 70e minute de jeu pour opérer ses trois premiers changements. Incompréhensible tant la machine bruxelloise ne tournait pas rond jusque-là. Et même après. Après la réduction du score de Refaelov après une frappe sur le poteau d’Olsson, Anderlecht a bien tenté de mettre la pression sur une formation de Vitesse qui n’a même pas dû plier. Et encore moins rompre. Parce qu’elle avait fait le boulot avant le but de l’Israélien et qu’elle a pleinement profité du laxisme de Vincent Kompany qui a clairement perdu son duel avec Thomas Letsch.