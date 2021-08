Encore plus de 2.100 emplois affectés par les inondations (PRESS)

Sans compter les indépendants ou les toutes petites entreprises (moins de 5 emplois), on décompte encore certainement plus de 2.000 emplois toujours impactés par la catastrophe que la vallée de la Vesdre a connue à la mi-juillet, indique vendredi L'Echo.

Sur la base du fichier des membres de la Chambre de commerce régionale, L'Echo a listé près de 35 entreprises de 7 employés et plus qui ont été touchées directement par les inondations et qui, cinq semaines après, n'ont toujours pas pu reprendre une activité normale. Soit plus de 2.100 emplois sur la base de ces calculs.

Parmi ces entreprises, on trouve notamment les Câbleries d'Eupen qui emploient 857 personnes.

