Nouveau le 1er septembre - L'installation de bornes de recharge devient plus avantageuse fiscalement

L'installation de bornes de recharge sera fiscalement plus avantageuse tant pour les particuliers que pour les entreprises à partir du 1er septembre. Le nouveau règlement sur cette taxation n'a pas encore été approuvé par le Parlement mais sera ensuite appliqué rétroactivement.

Selon le ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), l'octroi de l'avantage fiscal doit contribuer à accélérer la croissance de l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques en Belgique.

Les personnes qui installent une borne de recharge à domicile pourront bénéficier d'une réduction d'impôt de 45% à partir du 1er septembre. La mesure s'applique aussi bien aux propriétaires qu'aux locataires. Le montant pour lequel une réduction d'impôt peut être accordée est limité à 1.500 euros par borne de recharge et par contribuable. La borne doit également être "intelligente" et utiliser de l'énergie verte.

L'avantage fiscal pour les particuliers sera progressivement réduit, afin de les inciter à investir rapidement. Le taux passera à 30% à partir du 1er janvier 2023 et à 15% un an plus tard.