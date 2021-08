Double attentat à Kaboul: au moins 90 morts, les Etats-Unis «ne se laisseront pas intimider»

La « panique totale » a saisi jeudi les Afghans rassemblés près de l’aéroport de Kaboul, frappé par deux explosions meurtrières, ont raconté des témoins, quelques heures après que des pays occidentaux eurent mis en garde contre le fort risque d’attentat.

La double explosion à proximité de l’aéroport de Kaboul a provoqué la mort de 90 personnes et a fait plus de 150 blessées jeudi, selon un nouveau bilan fourni vendredi à l’AFP par deux responsables de l’ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. Quant au Pentagone, il a confirmé cette nuit le décès d’au moins 13 soldats américains et de 18 autres blessés.

Les explosions étaient deux attentats suicides du groupe Etat islamique suivis d’une fusillade a précisé le Pentagone.