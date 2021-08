Surréaliste : l’entraîneur de l’Antwerp Brian Priske débarque en conférence de presse à moitié nu après la qualification de son équipe en poules de l’Europa League (photos)

Un match débridé pour un coach qui se débride ! Si le T1 anversois a bel et bien pris part à la traditionnelle conférence de presse d’après-match, il est toutefois parvenu à se démarquer par sa tenue... minimaliste. Sans doute euphorisé par la qualifications des siens au bout du suspens (2-0, tab) et tout juste sorti de sa douche, Brian Priske s’est présenté face aux journalistes vêtu d’un simple essuie noué autour de la taille. Son club a immortalsié cette scène amusante et peu commune sur ses réseaux sociaux.

On comprend mieux, désormais, les propos tenus par l’ex-joueur de Genk et du Club de Bruges lors de sa présentation en juin dernier. Priske : « En apparence, je suis quelqu’un d’assez calme, mais ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de feu en moi. » Tout feu, tout flamme et presque tout nu !