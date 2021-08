Europa et Conference League : Genk, l’Antwerp et La Gantoise connaîtront déjà leurs adversaires en phase de groupes ce vendredi

Genk et l’Antwerp en Europa League et La Gantoise en Conference League connaîtront ce vendredi leurs adversaires en phases de groupes de ces deux compétitions européennes. Istanbul accueillera les deux tirages au sort, à midi pour l’Europa League et à 13h30 pour la nouvelle venue parmi les compétitions européennes.

Vice-champion de Belgique, Genk pouvait espérer disputer la Ligue des Champions. Mais une défaite au 3e tour qualificatif contre le Shakhtar Donetsk l’a envoyé en Europa League.

Battu 4-2 à l’aller, l’Antwerp a arraché les prolongations en remportant le retour 2-0 avant de venir à bout de l’Omonia Nicosie aux tirs au but.

Nouvelle mouture

Trente-deux équipes participeront à cette nouvelle mouture de l’Europa League. Elles seront réparties en huit groupes de quatre équipes. Les Anglais de Leicester et de West Ham, les Espagnols de la Real Sociedad et de Betis, les Italiens de Naples et de la Lazio, les Allemands de l’Eintracht Francfort et de Leverkusen ou encore le trio français Lyon-Marseille-Monaco figurent notamment parmi les engagés.