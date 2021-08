Les gagnants

Jean-Claude Marcourt

Le président du parlement (de Wallonie) présidera (la commission d’enquête sur les inondations). Quoi de plus logique ? Il n’y a pas si longtemps pourtant, l’assemblée avait confié à une « simple » élue (Olga Zrihen) le soin de diriger les débats du même type à propos de Publifin-Nethys. Et Jean-Claude Marcourt avait été cité à comparaître et soumis aux questions vachardes des députés. Présider, c’est plus cool, à coup sûr.

Michèle George