Nouveau directeur financier pour Recticel, qui sort d'un bon semestre

Après 19 ans, Jean-Pierre Mellen quitte son poste de directeur financier du fabricant de caoutchouc mousse Recticel. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'entreprise de Wetteren lors de la publication de ses résultats semestriels. Dirk Verbruggen, l'actuel directeur juridique et secrétaire général, deviendra le nouveau directeur financier.

Jean-Pierre Mellen "continuera à fournir un soutien jusqu'en août 2022 pour des missions spéciales et pour assurer une transition en douceur", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Reticel a connu un bon semestre. En juillet, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 596.2 millions d'euros, soit 59,3 pourcents de plus qu'un an auparavant. 71.9 millions d'euros proviennent de l'acquisition de FoamPartner. L'ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est passé de 19 à 56.9 millions.

"La tendance positive des ventes du premier trimestre s'est poursuivie au deuxième trimestre, grâce à une très forte demande dans le secteur de l'isolation ainsi qu'une demande solide dans le secteur des mousses techniques", a déclaré le PDG Olivier Chapelle. "Dans le secteur du confort du sommeil, les volumes s'améliorent actuellement grâce à la levée des restrictions à la mobilité et au commerce qui affectaient particulièrement l'Allemagne et les Pays-Bas au cours du premier semestre."