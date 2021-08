Double attentat suicide près de l’aéroport de Kaboul: ce qu’il s’est passé

Les deux attentats-suicides qui ont été perpétrés jeudi après-midi près de l’aéroport de Kaboul ont fait plus de 90 morts et 150 blessés, selon un nouveau bilan fourni par deux responsables de l’ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. Une troisième explosion a secoué la capitale afghane jeudi soir. Les causes restaient inconnues à l’heure d’écrire ces lignes, faute notamment de communication de l’administration afghane, à l’arrêt depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août. Selon le porte-parole du régime taliban, des destructions d’équipements par l’armée américaine à l’aéroport seraient à l’origine de l’explosion.